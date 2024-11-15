Кабмин установил выплаты для военных за операцию в Курской области

Украинские военные в Курской области будут получать такие же доплаты, как за службу на передовой в Украине

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Кабинет министров в пятницу, 15 ноября, унормировал выплаты военным, участвующим или участвовавшим в военной операции в Курской области. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения в постановления №1161 от 30 декабря 2015 года и №168 от 28 февраля 2022 года предполагают, что во время военного положения военнослужащие, выполняющие задачи на территории государства-агрессора, будут получать такие же выплаты, как на передовой.

Это 100 000 грн дополнительной выплаты в месяц (пропорционально времени участия) и 70 000 грн за каждые 30 дней выполнения заданий. Дополнительное вознаграждение 100 000 грн распространяется, в том числе, на ГСЧС, НАБУ (управление специальных операций) и полицейских.

Право на получение вознаграждения сохраняется во время стационарного лечения или отпуска для лечения после тяжелого ранения.

Для лиц, участвующих в боевых действиях на территории агрессора, предусмотрено право на освобождение от военного сбора.

В случае гибели военного на территории государства-агрессора члены его семьи имеют право на единовременную помощь в размере 15 млн грн.