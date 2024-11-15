Кабмин установил выплаты для военных за операцию в Курской области
Кабинет министров в пятницу, 15 ноября, унормировал выплаты военным, участвующим или участвовавшим в военной операции в Курской области. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Изменения в постановления №1161 от 30 декабря 2015 года и №168 от 28 февраля 2022 года предполагают, что во время военного положения военнослужащие, выполняющие задачи на территории государства-агрессора, будут получать такие же выплаты, как на передовой.
Это 100 000 грн дополнительной выплаты в месяц (пропорционально времени участия) и 70 000 грн за каждые 30 дней выполнения заданий. Дополнительное вознаграждение 100 000 грн распространяется, в том числе, на ГСЧС, НАБУ (управление специальных операций) и полицейских.
Право на получение вознаграждения сохраняется во время стационарного лечения или отпуска для лечения после тяжелого ранения.
Для лиц, участвующих в боевых действиях на территории агрессора, предусмотрено право на освобождение от военного сбора.
В случае гибели военного на территории государства-агрессора члены его семьи имеют право на единовременную помощь в размере 15 млн грн.
- В августе 2024 года Верховная Рада приняла закон о статусе украинских военных, воюющих на территории страны-агрессора. Он гарантирует военным, воюющим в РФ, в частности в Курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой.
- Украина зашла на территорию Курской области в августе 2024 года, чтобы сорвать российское наступление в Сумской области и оттянуть российские войска с других участков фронта.
- В ноябре 2024 года Россия предприняла контрнаступательные действия с целью вытеснить украинские силы со своей территории.