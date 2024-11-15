Кабмін встановив виплати для військових за операцію в Курській області

Українські військові в Курській області отримуватимуть такі самі доплати, як за службу на передовій в Україні

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Кабінет міністрів у п'ятницю, 15 листопада, унормував виплати військовим, які беруть чи брали участь у військовій операції в Курській області. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни до постанов №1161 від 30 грудня 2015 року і №168 від 28 лютого 2022 року передбачають, що під час воєнного стану військовослужбовці, які виконують завдання на території держави-агресора, отримуватимуть такі ж виплати, як на передовій.

Це 100 000 грн додаткової виплати на місяць (пропорційно часу участі) і 70 000 грн за кожні 30 днів виконання завдань. Додаткова винагорода 100 000 грн поширюються, зокрема, на ДСНС, НАБУ (управління спеціальних операцій) та поліціянтів.

Право на отримання винагороди зберігається під час стаціонарного лікування чи відпустки для лікування після тяжкого поранення.

Для осіб, які беруть участь у бойових діях на території агресора, передбачене право на звільнення від військового збору.

У разі загибелі військового на території держави-агресора члени його сім'ї мають право на одноразову допомогу в розмірі 15 млн грн.