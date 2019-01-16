Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, общий объем доходной части бюджета определен в размере 398 178,1 млн грн. Общий объем расходной части - 397 734,1 млн грн.

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Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ предусмотрен в размере 167 012,9 млн грн.

В Минсоцполитики считают, что это позволит обеспечить выплату пенсий, надбавок и повышений, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда в соответствии с законодательством. Бюджет Пенсионного фонда в министерстве называют сбалансированным.

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Напомним, что за 11 месяцев 2018 года поступления Единого социального взноса составили 309,3 млрд грн, из которых 180,7 млн грн - собственные средства Пенсионного фонда.