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13.03.2019, 13:55

Кабмин утвердил доплаты многодетным семьям

Кабмин утвердил доплаты многодетным семьям

За третьего и каждого следующего ребенка будут платить 1700 грн в месяц, до достижения им шести лет

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение ввести доплаты многодетным семьям. С 1 апреля многодетным семьям с тремя и более детьми будут доплачивать по 1700 грн на ребенка, начиная с третьего.

"Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и каждого следующего ребенка до шестилетнего возраста ежемесячную помощь от государства в размере прожиточного минимума, установленного для детей до 6 лет", - заявил министр социальной политики Андрей Рева.

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По подсчетам Минсоцполитики, право на выплату получат 158 800 детей. Таким образом, стоимость программы составит больше 200 млн грн в месяц.

На 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 334 000 многодетных семьей, в которых воспитываются 1 137 700 детей, отметил Рева.

Он также подчеркнул, что государственная помощь будет назначаться органами социальной защиты населения по месту проживания многодетной семьи за счет госбюджета в виде субвенции местным бюджетам в рамках утвержденного госбюджета.

Напомним, что сумма выплат при рождении ребенка составляет 41 280 грн. 10 320 грн из них выплачивают сразу, а остальную часть - равными частями по 860 грн в месяц на протяжении трех лет. Такая же сумма социальной помощи выплачивается при рождении второго и ребенка и так далее.  

Прожиточный минимум для детей до 6 лет в 2019 году составляет 1626 грн.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года родители, которые занимаются развитием ребенка, имеют право на налоговые льготы на кружки, детские сады и другие программы обучения. Ориентировочный размер - 18% от уплаченной суммы.

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Теги: многодетная семья, помощь на ребенка, доплата на ребенка
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