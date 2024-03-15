Кабмин утвердил компенсации для крупных инвесторов
Кабинет министров утвердил порядок компенсаций инвесторам при реализации крупных проектов в Украине. Об этом сообщается на парламентском портале.
Это последний нормативный акт, необходимый для запуска поддержки инвесторов.
"Если инвестор построил дорогу, провел воду, газ или электроэнергию к своему заводу или другому объекту инвестиций, то государство компенсирует ему эти расходы. Также инвестор теперь сможет получить и компенсацию расходов за подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям", — прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.
На компенсации инвесторам заложили 3 млрд грн в этом году.
Получить государственную поддержку смогут инвесторы, которые планируют реализовать в Украине проект стоимостью от 12 млн евро. Срок реализации проекта — до пяти лет.
В целом инвесторы могут получить от государства несколько видов поддержки, составляющих до 30% от суммы инвестпроекта со значительными инвестициями. В частности:
преимущественное право пользования земельными участками государственной или коммунальной собственности
компенсацию затрат на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и затрат на подключение к инженерно-транспортным сетям
налоговые льготы
беспошлинный ввоз необходимого оборудования
освобождение от возмещения утрат лесохозяйственного производства.
Проекты должны включать в себя строительство, модернизацию, техническое или технологическое переоснащение соответствующих объектов инвестирования и создание новых рабочих мест.
Инвестору нужно создать от 10 до 50 новых рабочих мест с заработной платой по меньшей мере на 15-50% выше средней зарплаты в регионе по такому же виду деятельности.
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