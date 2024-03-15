Кабмін затвердив компенсації для великих інвесторів

На компенсації великим інвесторам передбачено цього року 3 млрд грн

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Кабінет міністрів затвердив порядок компенсацій інвесторам, які реалізують великі проєкти в Україні. Про це повідомляється на парламентському порталі.

Це останній нормативний акт, необхідний для запуску підтримки інвесторів.

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"Якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ чи електроенергію до свого заводу або іншого об'єкта інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати. Також інвестор тепер зможе отримати й компенсацію витрат за підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж", – прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На компенсації інвесторам заклали цього року 3 млрд грн.

Отримати державну підтримку зможуть інвестори, які планують реалізувати в Україні проєкт вартістю від 12 млн євро. Термін реалізації проєкту – до п'яти років.

Загалом інвестори можуть отримати від держави кілька видів підтримки, що становлять до 30% від суми інвестпроєкту зі значними інвестиціями. Зокрема:

переважне право користування земельними ділянками державної чи комунальної власності

компенсацію витрат на будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж

податкові пільги

безмитне ввезення необхідного обладнання

звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

Проєкти повинні включати будівництво, модернізацію, технічне або технологічне переоснащення відповідних об'єктів інвестування та створення нових робочих місць.

Інвестору потрібно створити від 10 до 50 нових робочих місць із заробітною платою щонайменше на 15-50% вище за середню зарплату в регіоні за таким же видом діяльності.

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