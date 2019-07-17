Кабмин уволил и. о. главы ГФС Александра Власова

Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и.о. главы Государственной фискальной службы Украины. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров.

"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано - сегодня решение одобрено", - сказал он.

По его словам, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.

Напомним, Александр Власов написал заявление на увольнение по требованию президента Владимира Зеленского 14 июля.

Требование президент объяснил тем, что Власов не освободил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой из-за неудовлетворительной борьбы с контрабандой на границе.