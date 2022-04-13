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Кабмин возобновил общественный контроль за государственными закупками

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 11:55
Кабмин возобновил общественный контроль за государственными закупками - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабмин внес изменения в постановление №185 от 2 марта по проведению публичных закупок в условиях военного положения. Речь идет о трехсторонних договорах, заказчиками которых выступают областные военные администрации, а плательщиком – Укрзалізниця за счет бюджетных средств, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.  

Открытой стала информация о закупке продовольственных товаров и упаковочных товаров, санитарно-гигиенических товаров, горючего, лекарственных средств, вакцин, медицинских изделий, оборудования, строительных материалов для первоочередных работ на поврежденных боевыми действиями объектах. 

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Ранее по результатам проведения публичных закупок в условиях военного положения заказчик должен был обнародовать отчет о договоре, заключенном без использования электронной системы и всех сопутствующих документов в течение 20 дней со дня окончания военного положения. 

Теперь заказчик закупок в течение пяти дней после согласования цен на товары будет размещать на электронном портале Prozorro сообщение о закупке с информацией о товарах и ценах.  

Формирование сообщения о закупке будет осуществляться в автоматическом режиме при взаимодействии портала Prozorro с порталом заключения трехсторонних договоров на закупку и акцепт предложений (счетов) поставщиков. Полный отчет о закупке товаров будет размещен заказчиками закупок спустя некоторое время. 

"Совместно с Prozorro мы предложили принять постановление, позволяющее оперативно обнародовать важные для общественного контроля данные о товарах и ценах на них. Таким образом, мы сможем минимизировать риски от завышенных цен на товары и других манипуляций. В то же время такая чувствительная информация, как список поставщиков и их контактные данные, должна оставаться закрытой", — прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков

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Роман Брыль
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