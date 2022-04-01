UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Prozorro.Продажі упростило условия проведения онлайн-аукционов. Что поменялось

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 13:11
Prozorro.Продажі упростило условия проведения онлайн-аукционов. Что поменялось - Фото
Фото: prozorro.продажі/Facebook

На время военного положения госпредприятие Prozorro.Продажі упрощает с 4 апреля условия проведения онлайн-аукционов. Об этом сообщается на сайте компании.

Упрощенные условия применяются к аукционам по продаже и аренде коммерческого имущества, а также для реализации активов, которые осуществляются по регламенту электронной торговой системы (ЭТС). 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Мы адаптируем систему к условиям военного времени для максимального удобства и эффективности. Ведь каждый аукцион может помочь бизнесу и предприятиям сохранить свою команду и обеспечить ее будущее", – говорится в заявлении госкомпании. 

Что изменится: 

Организатор может объявить о проведении торгов и опубликовать перечень необходимых документов не позднее чем за два календарных дня до даты аукциона. 

Регистрационный взнос не уплачивается, а гарантийный определяется организатором и не может составлять менее 1% от стартовой цены за актив. 

Победителем аукциона считается участник, сделавший самое высокое закрытое ценовое предложение за лот. Количество участников, квалифицируемых в таком аукционе, не ограничивается и определяется организатором. 

Протокол аукциона и договор можно подписать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или вообще не подписывать. Решение о необходимости их заключения и публикации в системе принимает организатор и указывает на это в объявлении. 

Договор по результатам торгов заключается в течение трех рабочих дней со дня следующего после формирования системой протокола, если организатор определил необходимость его подписания или если не определил более длительный срок для подписания. 

Prozorro.Продажі – предприятие, которое находится в государственной собственности и подчиняется Министерству экономики. ГП "Prozorro.Продажі" является администратором электронной торговой системы, в которой проходят онлайн-аукционы по реализации публичного имущества. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ProZorro.Продажі военное положение онлайн-аукцион поддержка бизнеса
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 