Prozorro.Продажі упростило условия проведения онлайн-аукционов. Что поменялось

На время военного положения госпредприятие Prozorro.Продажі упрощает с 4 апреля условия проведения онлайн-аукционов. Об этом сообщается на сайте компании.

Упрощенные условия применяются к аукционам по продаже и аренде коммерческого имущества, а также для реализации активов, которые осуществляются по регламенту электронной торговой системы (ЭТС).

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"Мы адаптируем систему к условиям военного времени для максимального удобства и эффективности. Ведь каждый аукцион может помочь бизнесу и предприятиям сохранить свою команду и обеспечить ее будущее", – говорится в заявлении госкомпании.

Что изменится:

Организатор может объявить о проведении торгов и опубликовать перечень необходимых документов не позднее чем за два календарных дня до даты аукциона.

Регистрационный взнос не уплачивается, а гарантийный определяется организатором и не может составлять менее 1% от стартовой цены за актив.

Победителем аукциона считается участник, сделавший самое высокое закрытое ценовое предложение за лот. Количество участников, квалифицируемых в таком аукционе, не ограничивается и определяется организатором.

Протокол аукциона и договор можно подписать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или вообще не подписывать. Решение о необходимости их заключения и публикации в системе принимает организатор и указывает на это в объявлении.

Договор по результатам торгов заключается в течение трех рабочих дней со дня следующего после формирования системой протокола, если организатор определил необходимость его подписания или если не определил более длительный срок для подписания.

Prozorro.Продажі – предприятие, которое находится в государственной собственности и подчиняется Министерству экономики. ГП "Prozorro.Продажі" является администратором электронной торговой системы, в которой проходят онлайн-аукционы по реализации публичного имущества.

17 марта Prozorro.Продажі открыло новый вид торгов. Деньги пойдут на украинскую армию.

30 марта Prozorro открыла платформу для поставщиков наиболее необходимых товаров.

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Роман Брыль

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