Кабмин ввел контроль цен на социально значимые продукты и лекарства

Сегодня, 22 апреля, Кабинет министров одобрил введение контроля за розничными ценами на социально значимые товары, лекарства, товары медицинского и противоэпидемического назначения.
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Проект решения представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Согласно проекту, в перечень включены 48 наименований. Среди них 10 социально значимых продуктов: гречка, сахар, мука пшеничная (высшего сорта), макароны отечественного производства, молоко пастеризованное 2,5% жирности (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, куриные яйца категории С1, курица (тушка), минеральная вода без газа,сливочное масло 72,5%.
Кроме того, список включает лекарства, среди которых парацетамол, ампициллин, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, респираторы, халаты, перчатки и т. п.).
Во время обсуждения перечень предложили дополнить препаратами, которые входят в протоколы лечения коронавирусной болезни. Минздрав должен уточнить этот перечень в течение одного дня.