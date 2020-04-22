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Карантин продлен до 11 мая. Кабмин представил план выхода из него

Кабмин ввел контроль цен на социально значимые продукты и лекарства

Кабмин ввел контроль цен на социально значимые продукты и лекарства
22.04.2020, 15:35

В перечень попали 10 продуктов питания, а также антисептики и средства защиты

Сегодня, 22 апреля, Кабинет министров одобрил введение контроля за розничными ценами на социально значимые товары, лекарства, товары медицинского и противоэпидемического назначения.

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Проект решения представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Согласно проекту, в перечень включены 48 наименований. Среди них 10 социально значимых продуктов: гречка, сахар, мука пшеничная (высшего сорта), макароны отечественного производства, молоко пастеризованное 2,5% жирности (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, куриные яйца категории С1, курица (тушка), минеральная вода без газа,сливочное масло 72,5%.

Кроме того, список включает лекарства, среди которых парацетамол, ампициллин, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, респираторы, халаты, перчатки  и т. п.).

Во время обсуждения перечень предложили дополнить препаратами, которые входят в протоколы лечения коронавирусной болезни. Минздрав должен уточнить этот перечень в течение одного дня.

Кабинет министров ввел госрегулирование цен на социально значимые продукты питания 25 декабря 1996 года - постановлением №1548. В течение 20 лет правительство периодически отменяло госрегулирование, ужесточало или же расширяло список продуктов, наценка производителя и продавца на которые не может превышать 15%. В списке были мука, хлеб, макароны, крупы, сахар, говядина, свинина и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметана, масло сливочное и подсолнечное, яйца куриные.

1 июля 2017 года Кабмин полностью отменил госрегулирование цен на продукты питания.
Анна Андреева
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