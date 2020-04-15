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Карантин. Кабмин может вернуться к госрегулированию цен

Карантин. Кабмин может вернуться к госрегулированию цен
15.04.2020, 12:16

В список товаров, которые государство будет мониторить во время карантина, могут попасть продукты питания, лекарства и средства защиты

Кабинет министров планирует вернуть государственное регулирование цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия. Об этом LIGA.net сообщил высокопоставленный собеседник в Кабмине.

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Вчера глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко написал в Facebook, что с 15 апреля на время чрезвычайной ситуации правительство возвращается к госрегулированию цен.

Он уточнил, что под мониторинг попадут 10 продуктов, восемь фармпрепаратов и два медицинских товара. Среди них: гречка, сахар, мука пшеничная в/с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца первой категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.

"Если цену в торговле на них планируют повышать, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в Госпродпотребслужбу. На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется", - написал Дорошенко.

Он также добавил, что государство будет изучать причины роста цен в магазинах и аптеках, и сможет влиять на производителей и импортеров, если подорожание будет экономически необоснованным.

По его словам Дорошенко, кроме продуктов, госрегулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки. При необходимости, перечень продукции может быть расширен.

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Кабинет министров ввел госрегулирование цен на социально значимые продукты питания 25 декабря 1996 года - постановлением №1548. В течение 20 лет правительство периодически отменяло госрегулирование, ужесточало или же расширяло список продуктов, наценка производителя и продавца на которые не может превышать 15%. В списке были мука, хлеб, макароны, крупы, сахар, говядина, свинина и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметана, масло сливочное и подсолнечное, яйца куриные.

1 июля 2017 года Кабмин полностью отменил госрегулирование цен на продукты питания.

Анна Андреева, Мария Бровинская
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