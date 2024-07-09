Кабмин выделил 100 млн грн на первоочередное восстановление детской больницы Охматдет

На восстановление Охматдета также пойдут средства, собранные гражданами и бизнесом через платформу United24

Фото: ГСЧС/telegram

Кабинет министров соответствующим постановлением направил из резервного фонда госбюджета 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в детской больнице Охматдет, которую Россия утром, 8 июня, атаковала ракетами. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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"Государство полностью отстроит Охматдет. Начинаем работу уже сейчас. Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство финансов сразу после трагедии получили указание проработать вопрос о выделении средств для восстановления и помощи пострадавшим", — заявил премьер.

Также каждой семье с детьми, пострадавшей от вчерашней атаки, вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

На восстановление больницы также пойдут средства, собранные гражданами и бизнесом через платформу United24. По состоянию на 11:30 сегодня, 9 июля, уже собрано 200 млн грн. Деньги продолжают поступать.