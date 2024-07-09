Кабмін виділив 100 млн грн на першочергове відновлення дитячої лікарні Охматдит

На відновлення Охматдиту також підуть кошти, зібрані громадянами та бізнесом через платформу United24

Фото: ДСНС/telegram

Кабінет міністрів відповідною постановою спрямував із резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи у дитячій лікарні Охматдит, яку Росія вранці, 8 червня, атакувала ракетами. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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"Держава повністю відбудує Охматдит. Починаємо роботу вже зараз. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство економіки та Міністерство фінансів одразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення та допомоги постраждалим", — заявив прем'єр.

Також кожній сім'ї з дітьми, яка постраждала від учорашньої атаки, разом із ЮНІСЕФ буде виділено допомогу розміром 10 800 грн на кожного члена сім'ї.

На відновлення лікарні також підуть кошти, зібрані громадянами та бізнесом через платформу United24. Станом на 11:30 сьогодні, 9 липня, вже зібрано 200 млн грн. Гроші продовжують надходити.