Кабмин выделил 5 млрд грн на дроны для армии

Государство нашло в резервном фонде существенную сумму на беспилотники. Закупкой займется администрация Госспецсвязи

Фото: 71 отдельная егерская бригада

Кабинет министров в понедельник, 18 марта, выделил 5 млрд грн на закупку дронов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Деньги получит администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета. Ведомство должно купить дроны и передать их в войска.

"Каждая гривня, поступающая в госбюджет в виде налогов, будет идти на усиление нашей обороноспособности", – прокомментировал Шмыгаль решение правительства.

В целом, по данным Минэкономики, на сегодняшний день уже заключены соглашения с производителями БПЛА на сумму около 30 млрд гривень, в процессе находится подготовка контрактов на сумму 14 млрд гривень.

В начале марта государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" – закупочная организация Министерства обороны, занимающеяся вооружением и военной техникой, – впервые объявило тендер на закупку дронов на Prozorro.

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