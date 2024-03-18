Кабмін виділив 5 млрд грн на дрони для армії

Держава знайшла в резервному фонді значну суму на безпілотники. Закупівлею займеться адміністрація Держспецзв'язку

Фото: 71 окрема єгерська бригада

Кабінет міністрів у понеділок, 18 березня, виділив 5 млрд грн на закупівлю дронів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Гроші отримає адміністрація Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету. Відомство повинне купити дрони і передати їх у війська.

"Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності", – прокоментував Шмигаль рішення уряду.

Загалом, за даними Мінекономіки, на сьогодні вже укладено угод з виробниками БПЛА на суму близько 30 млрд гривень, в процесі перебуває підготовка контрактів на суму 14 млрд гривень.

На початку березня державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" – закупівельна організація Міністерства оборони, яке займається озброєнням і військовою технікою, – вперше оголосило тендер на закупівлю дронів на Prozorro.

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