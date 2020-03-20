Кабмин выделил МВД 70 млн грн на средства защиты

Кабинет министров Украины выделил Министерству внутренних дел (МВД) более 70 млн грн на средства индивидуальной защиты, необходимые при осуществлении противоэпидемических мероприятий. Распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

В частности, Министерству финансов поручено выделить из резервного фонда госбюджета Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 33,2 млн грн, Государственной пограничной службе - 9 млн грн, Национальной полиции - 16 млн грн, Национальной гвардии - 11 млн грн, аппарату МВД - 0,8 млн грн.

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В течение недели в МВД должны утвердить согласованный с Минэкономразвития и Минфином перечень расходов, а до 30 июля - предоставить Минэкономразвития и Госказначейству отчет об использовании средств.