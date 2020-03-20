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Кабмин выделил МВД 70 млн грн на средства защиты

Кабмин выделил МВД 70 млн грн на средства защиты
20.03.2020, 11:07

Органы МВД получат деньги из резервного фонда государственного бюджета

Кабинет министров Украины выделил Министерству внутренних дел (МВД) более 70 млн грн на средства индивидуальной защиты, необходимые при осуществлении противоэпидемических мероприятий. Распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

В частности, Министерству финансов поручено выделить из резервного фонда госбюджета Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 33,2 млн грн, Государственной пограничной службе - 9 млн грн, Национальной полиции - 16 млн грн, Национальной гвардии - 11 млн грн, аппарату МВД - 0,8 млн грн.

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В течение недели в МВД должны утвердить согласованный с Минэкономразвития и Минфином перечень расходов, а до 30 июля - предоставить Минэкономразвития и Госказначейству отчет об использовании средств.

  • Минфин также готовит изменения в госбюджет-2020, чтобы перераспределить средства на создание спецфонда для финансирования мероприятий, связанных с коронавирусом.
  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с олигархами и крупным бизнесом создать специальный фонд для борьбы с коронавирусом. По его словам, на лекарственные средства понадобится 12-13 млрд грн.
  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом, которые были усилены 17 марта.
  • 18 марта президент подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса в Украине. 
  • 20 марта на въездах-выездах из Киева (на основных дорогах) начали работать восемь стационарных постов, в состав которых входят представители полиции и военнослужащие Нацгвардии. 
Андреева Анна
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мвд коронавирус средства защиты
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