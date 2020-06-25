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Сергей Шкарлет назначен и.о. министра образования

Кабмин выделил на ликвидацию последствий стихии на Западе Украины 750 млн грн

Кабмин выделил на ликвидацию последствий стихии на Западе Украины 750 млн грн
25.06.2020, 14:58

Из резервного фонда госбюджета выделят 672 млн грн на помощь населению и неотложные аварийно-восстановительные работы, а также 82 млн грн - МВД

25 июня Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета Украины 672 млн грн на помощь населению и проведение неотложных аварийно-восстановительных мероприятий. Распоряжение принято на заседании правительства.

В частности, Ивано-Франковская область получит 480 млн грн, Черновицкая – 30 млн грн, Закарпатская – 30 млн грн, Львовская – 10 млн грн. Кроме того, Госводагентству выделили 92 млн грн, Гослесагентству – 30 млн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков также добавил, что на ликвидацию последствий стихийного бедствия в пяти областях МВД выделяют 82 млн грн. Из них, 41 млн грн Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), 22 млн грн - Нацгвардии, 19 млн грн - Нацполиция.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что по мере поступления расчетов, правительство будет принимать следующие решения о финансировании борьбы с последствиями стихии в западных областях.

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Анна Андреева
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