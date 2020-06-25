Кабмин выделил на ликвидацию последствий стихии на Западе Украины 750 млн грн

25 июня Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета Украины 672 млн грн на помощь населению и проведение неотложных аварийно-восстановительных мероприятий. Распоряжение принято на заседании правительства.

В частности, Ивано-Франковская область получит 480 млн грн, Черновицкая – 30 млн грн, Закарпатская – 30 млн грн, Львовская – 10 млн грн. Кроме того, Госводагентству выделили 92 млн грн, Гослесагентству – 30 млн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков также добавил, что на ликвидацию последствий стихийного бедствия в пяти областях МВД выделяют 82 млн грн. Из них, 41 млн грн Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), 22 млн грн - Нацгвардии, 19 млн грн - Нацполиция.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что по мере поступления расчетов, правительство будет принимать следующие решения о финансировании борьбы с последствиями стихии в западных областях.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте