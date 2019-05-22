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22.05.2019, 17:33

Кадры Зеленского: Томаш Фиала рассказал о реакции инвесторов

Кадры Зеленского: Томаш Фиала рассказал о реакции инвесторов

По словам главы инвесткомпании Dragon Capital, президент направит свои усилия в правильное русло

Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил президент Европейской бизнес ассоциации, глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, передает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, инвесторы - по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривню - отреагировали на вот эти первые назначения негативно. Первая реакция негативная", - сказал он на форуме "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества", организованном Реанимационным пакетом реформ, в Киеве в среду.

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"Мы очень надеемся, что глава Администрации президента направит свои усилия в правильное русло. Но есть определенный скепсис насчет и его трек-рекорда, и его близости к одному из олигархов в стране", - добавил Фиала.

Он обратил внимание на то, что озвученные ранее Зеленским имена советников по экономическим реформам, а именно экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и экс-главы Минфина Александра Данилюка, не фигурируют среди первых назначений.

По словам Фиалы, он пока не видит, кто в Администрации президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику.

Ранее сообщалось, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за первые три месяца текущего года составил $0,8 млрд

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Теги: Томаш Фиала, Dragon Capital
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