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06.05.2019, 17:28

В Украину с начала года зашло $800 млн инвестиций

В Украину с начала года зашло $800 млн инвестиций

В НБУ рассказали, сколько инвестиций Украина привлекла за три месяца

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за первые три месяца текущего года составил $0,8 млрд, говорится в апрельском инфляционном отчете Национального банка.

По данным НБУ, более 60% инвестиций были направлены в реальный сектор.

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Лидерами по привлечению инвестиций стали добывающая промышленность, а также производство стекла и стеклянных изделий.

41% инвестиций в банковский сектор обеспечили операции по переоформлению долга в уставный капитал.

Напомним, в 2018 году в Украину было инвестировано $2,35 млрд, в 2017-м - $2,2 млрд, в 2016-м - $3,28 млрд, 2015-м - $2,96 млрд, 2014-м - $410 млн.

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Теги: НБУ, прямые иностранные инвестиции, инвестиции
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