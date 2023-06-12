Каховская ГЭС. Жители подтопленных районов получат денежную помощь – Верещук

Кабинет министров собирается выделить деньги людям, пострадавшим в результате подтопления после уничтожения россиянами плотины Каховской ГЭС. Об этом сказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в эфире единого телемарафона.

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"Премьер-министр поставил задачу разработать проект постановления по денежной помощи попавшим в зону бедствия жителям. Это будет единовременная денежная помощь", – сказала она.

Размер выплаты пока не установлен.

Кроме того, эвакуированные херсонцы получат право на получение помощи в качестве внутренне перемещенных лиц.

"Люди, которые переместились даже в пределах области из зоны подтопления, подпадают под сферы действия постановления, которое определяет их как внутренне перемещенных лиц. Они будут получать выплаты ежемесячно – 2000 и 3000 грн [на взрослых и детей соответственно]", – сказала Верещук.

Кроме того, жители подтопленных районов попадают под закон про єВідновлення.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Из-за наводнения после подрыва дамбы Каховской ГЭС погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.

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