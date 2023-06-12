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Каховська ГЕС. Мешканці підтоплених районів отримають грошову допомогу – Верещук

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12.06.2023, 14:57
Каховська ГЕС. Мешканці підтоплених районів отримають грошову допомогу – Верещук - Фото
Фото: EPA-EFE / MAXAR

Кабінет міністрів збирається виділити гроші людям, які постраждали внаслідок підтоплення після знищення росіянами греблі Каховської ГЕС. Про це сказала віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук в ефірі єдиного телемарафону.

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"Прем'єр-міністр поставив завдання розробити проєкт постанови щодо грошової допомоги мешканцям, які потрапили в зону лиха. Це буде одноразова грошова допомога", – сказала вона.

Розмір виплати поки що не встановлений.

Крім того, евакуйовані херсонці отримають право на отримання допомоги як внутрішньо переміщені особи.

"Люди, які перемістилися навіть у межах області з зони підтоплення, підпадають під сфери дії постанови, яка визначає їх як внутрішньо переміщених осіб. Вони отримуватимуть виплати щомісяця – 2000 і 3000 грн [на дорослих і дітей відповідно]", – сказала Верещук.

Крім того, мешканці підтоплених районів потрапляють під закон про єВідновлення.

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Андрій Водяний
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