Каховська ГЕС. Мешканці підтоплених районів отримають грошову допомогу – Верещук

Кабінет міністрів збирається виділити гроші людям, які постраждали внаслідок підтоплення після знищення росіянами греблі Каховської ГЕС. Про це сказала віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук в ефірі єдиного телемарафону.

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"Прем'єр-міністр поставив завдання розробити проєкт постанови щодо грошової допомоги мешканцям, які потрапили в зону лиха. Це буде одноразова грошова допомога", – сказала вона.

Розмір виплати поки що не встановлений.

Крім того, евакуйовані херсонці отримають право на отримання допомоги як внутрішньо переміщені особи.

"Люди, які перемістилися навіть у межах області з зони підтоплення, підпадають під сфери дії постанови, яка визначає їх як внутрішньо переміщених осіб. Вони отримуватимуть виплати щомісяця – 2000 і 3000 грн [на дорослих і дітей відповідно]", – сказала Верещук.

Крім того, мешканці підтоплених районів потрапляють під закон про єВідновлення.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Через повінь після підриву дамби Каховської ГЕС загинули щонайменше п'ять людей, ще 13 вважаються зниклими безвісти.

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