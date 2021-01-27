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Каждый второй украинец оказался за чертой бедности – Институт демографии НАНУ

27.01.2021, 10:35
Каждый второй украинец оказался за чертой бедности – Институт демографии НАНУ - Фото
Протест предпринимателей против карантина выходного дня (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

По итогам первой половины 2020 года уровень бедности в Украине составлял 51%. Такую оценку Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ озвучила в интервью LIGA.net директорка Института Элла Либанова.

"Это оценка по последним данным Госстата о доходах и потреблении, по которым мы ведем мониторинг. Сейчас этот показатель, вероятно, выше", – уточнила Либанова.

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По ее словам, показатель уровня бедности, который рассчитывает ИДСИ, основан на "расчетном прожиточном минимуме" – по состоянию на середину 2020 года он составлял 3845 грн. В то же время "официальный" минимум, которым оперирует Минсоцполитики ниже – 2027 грн.

Либанова отметила, что в 2020 году бедность в Украине увеличилась, поскольку многие украинцы потеряли доходы из-за карантина. Она уточнила, что для бедных людей в Украине характерны такие особенности:

- отсутствие высшего образования (уровень бедности среди граждан с высшим образованием – 11%, среди граждан только со средним образованием – 29%);

- работа с неполным рабочим днем или неделей;

- зарплата, которая граничит с минимальной (с 1 января 2021 – 6000 грн);

- многодетные семьи.

"Двое работающих родителей не могут полностью обеспечить двоих детей – даже по низким украинским стандартам, – отметила Либанова. – То есть рождение второго ребенка создают очень серьезный риск бедности. Почти все многодетные семьи в Украине бедствуют".

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  • В мае Минсоцполитики спрогнозировал рост уровня бедности на 6,5% в 2020 году. 
  • В сентябре 2020 года институт демографии им. Птухи НАНУ прогнозировал, что в категорию бедных попадет 45% населения Украины по итогам 2020 года.
  • По прогнозам Всемирного банка, из-за пандемии коронавируса еще 60 млн человек могут оказаться в крайней бедности. На глобальном уровне это отбросит прогресс на три года назад. Ранее ВБ прогнозировал, что 49 млн человек окажутся в крайней бедности из-за пандемии, но влияние коронавирусного кризиса усугубилось. В 2015 году в крайней бедности жили 734 млн человек, или 10% мирового населения. Крайняя бедность – это доход не более $1,9 в день, по определению Всемирного банка.

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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