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Как можно быстрее: Еврокомиссия ускорит выдачу Украине 600 млн евро транша финпомощи

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 14:42
Как можно быстрее: Еврокомиссия ускорит выдачу Украине 600 млн евро транша финпомощи - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Европарламенту и странам-членам ЕС ускорить процесс согласования предоставления Украине первого транша в 600 млн евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро. Об этом фон дер Ляйен сообщила в Twitter.  

"Я призываю Европарламент и страны ЕС как можно скорее договориться, чтобы мы могли как можно скорее выделить первый транш в размере 600 миллионов евро", – написала председатель Еврокомиссии. 

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Она напомнила, что на прошлой неделе Еврокомиссия предложила новый пакет "экстренной" макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро.  

Как можно быстрее: Еврокомиссия ускорит выдачу Украине 600 млн евро транша финпомощи

Накануне, премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, анонсировал, что Еврокомиссия подпишет решение о выделении помощи уже 1 февраля.  

"Средства в рамках программы поддержки будут направлены на преодоление негативных последствий, которые повлекла российская агрессия против нашего государства", — уточнил Денис Шмыгаль.  

Макрофинансовая помощь (МФА) является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис в ЕС. Он доступен для стран-соседей ЕС, испытывающих проблемы с платежным балансом. Это дополняет помощь, предоставляемую МВФ. Кредиты МФА финансируются за счет займов ЕС на рынках капитала. Cредства предоставляются на одних и тех же финансовых условиях, что и в странах-бенефициарах. 
  • 24 января 2022 года Европейский Союз объявил, что намерен выделить Украине 1,2 млрд евро в рамках новой программы "экстренной" макрофинансовой помощи.

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Роман Брыль
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