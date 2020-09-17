Как начисляются больничные и на какие выплаты можно рассчитывать
В Фонде социального страхования разъяснили, как начисляются выплаты по больничным листам и сколько украинцы получили таких выплат с начала года. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Размер пособия по временной нетрудоспособности в августе увеличился на 18,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года до 324,15 грн (в расчете на один день).
Всего за январь-август Фонд соцстрахования направил на такие выплаты около 6,1 млрд грн.
Сумма выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется исходя из среднедневной зарплаты работника.
Среднедневная зарплата вычисляется путем деления начисленной за расчетный период (12 календарных месяцев) зарплаты (на которую начислен единый социальный взнос), на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета дней, неотработанных по уважительным причинам.
Эти выплаты осуществляются Фондом соцстрахования, начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления или до установления инвалидности. Первые пять дней финансируются за счет средств работодателя.
В зависимости от страхового стажа размер пособия составляет:
- 50% средней зарплаты – для застрахованных лиц, имеющих страховой стаж до 3 лет;
- 60% средней зарплаты – для лиц, имеющих страховой стаж от 3 до 5 лет;
- 70% средней зарплаты – для имеющих страховой стаж от 5 до 8 лет;
- 100% средней зарплаты – для имеющих страховой стаж более 8 лет;
- 100% средней зарплаты – для лиц, имеющих льготы в соответствии с законодательством, в том числе, пострадавшим участникам Революции Достоинства по страховым случаям, наступившим в период с 25 июля 2018 года.
- В июле в Минздраве рассказали, когда появятся электронные больничные.
- В августе Фонд соцстрахования провел проверки правомерности выдачи гражданам больничных в первом полугодии и выявил ряд нарушений.
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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
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