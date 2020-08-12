Махинации с больничными. Как часто украинцы обманывают Фонд соцстрахования

Фонд социального страхования провел проверки правомерности выдачи гражданам больничных (листков нетрудоспособности) в первом полугодии и выявил ряд нарушений. Об этом сообщается на сайте Фонда.

В январе-июне специалисты Фонда в ходе проверок учреждений здравоохранения проанализировали обоснованность выдачи 468 325 листков нетрудоспособности.

Было установлено, что 4 523 листка (1% от проверенных больничных) выдали с нарушениями Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан.

Еще 27 943 листка нетрудоспособности (6%) выдали с нарушением порядка их заполнения.

За нарушение порядка выдачи и продления больничных к дисциплинарной ответственности были привлечены 84 врача.

По результатам проверок в бюджет Фонда в первом полугодии возмещено 987,3 тыс. грн (это на 127,4 тыс. грн больше, чем за аналогичный период 2019 года).

Также предотвращены неправомерные выплаты Фондом соцстрахования средств гражданам на сумму 1,5 млн грн.

Фонд приводит и данные о ситуации с больничными в июле. За этот период обратились за компенсациями по листкам нетрудоспособности 103 800 человек. Им полагаются выплаты на общую сумму 667,5 млн грн (это на 18% или на 101,8 млн грн больше, чем в июне нынешнего года).

Среднедневной размер помощи от Фонда соцстрахования по больничным за июль составил 331,5 грн.

В июле Кабмин изменил условия предоставления государственной соцпомощи .

Также в июле Верховная Рада отклонила законопроект о стабилизации системы государственного социального страхования.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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