Верховная Рада не увидела проблем у Фонда соцстрахования. Что происходит

Верховная Рада 21 июля отклонила законопроект №2275 о стабилизации системы государственного социального страхования. Об этом сообщается на сайте парламента.

О Фонде соцстрахования

Фонд социального страхования был создан в 2014 году путем слияния Фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве и Фонда соцстрахования по временной утрате трудоспособности.

ФСС – это государственный целевой фонд, аккумулирующий страховые взносы и осуществляющий выплаты лицам, утратившим трудоспособность.

Основным источником доходов Фонда соцстрахования являются поступления от единого социального взноса, который определяется в процентах от минимальной заработной платы (4 723 грн). Сейчас минимальный размер ЕСВ составляет 22%, то есть 1039,06 грн.

Управление Фондом осуществляют его правление и исполнительная дирекция. Правление пропорционально сформировано из представителей государства, работодателей и застрахованных лиц. Исполнительная дирекция подотчетна правлению.

О чем законопроект

Данный проект был разработан депутатами от "Слуги народа" Галиной Третьяковой, Вадимом Струневичем, Олегом Арсенюком, Сергеем Гривко и Анатолием Остапенко. Авторы документа в пояснительной записке отметили, что он предусматривает:

- приведение расходов Фонда соцстрахования в соответствие с его финансовыми возможностями;

- более рациональное использование средств Фонда;

- усиление ответственности членов правления и должностных лиц исполнительной дирекции Фонда за возможные нарушения.

В законопроекте также содержалась норма о том, что директора исполнительной дирекции Фонда соцстрахования назначает и увольняет Кабмин по представлению министра соцполитики (сейчас директор назначается и увольняется правлением Фонда).

Предлагалось также изменить порядок формирования правления Фонда. Если сейчас в состав правления входят по 7 представителей государства, застрахованных лиц и работодателей, то проект предусматривал формирование правления из 10 представителей государства, 4 представителей застрахованных лиц и 4 представителей работодателей.

Проект закона был зарегистрирован в Раде еще 16 октября 2019 года, а 5 декабря того же года парламент принял его в первом чтении.

В ходе голосования 21 июля 2020 документ поддержали 193 депутата при минимально необходимых 226, а направление его в комитет на доработку – 209 избранников. Таким образом, законопроект был отклонен.

С чем связаны финансовые проблемы Фонда соцстрахования

В конце 2019 года на сайте Национальной академии наук Украины появилось заявление от имени профсоюзов, касающееся ситуации вокруг Фонда соцстрахования. В нем говорилось, что после резкого снижения с 1 января 2016 года ставки единого социального взноса до 22% начал формироваться дефицит средств Фонда соцстрахования.

В итоге в 2019 году фактический дефицит Фонда приблизился к 2 млрд грн (лишь по оплате больничных листов Фонд задолжал гражданам около 1 млрд грн). При этом правительство утвердило формально бездефицитный бюджет Фонда соцстрахования как на 2019, так и на 2020 год.

Профсоюзы раскритиковали законопроект №2275 за то, что документ фактически отлучил бы их от управления Фондом.

"В бюджет Фонда государство не платит ни копейки, но пытается отстранить от управления Фондом как тех, кто платит страховые взносы (работодателей), так и тех, в чью пользу эти взносы уплачиваются", - подчеркивалось в заявлении.

Что в итоге

По данным профсоюзов, власти рассматривают различные варианты решения серьезных финансовых проблем Фонда соцстрахования, вплоть до его ликвидации.

"От представителей партии "Слуга народа" и представителей исполнительной власти уже вносятся предложения о ликвидации Фонда соцстрахования, и о том, чтобы не оплачивать больничные листы в случае болезни, об отмене единого социального взноса, о введении страхования через страховые компании и тому подобное", - отмечалось в заявлении.

Законопроект №2275 был одной из попыток решения финансовых проблем Фонда. Однако сделать это предлагалось прежде всего за счет устранения от управления Фондом работодателей и застрахованных лиц.

Полный контроль за органами управления Фондом в случае принятия законопроекта был бы передан правительству, которое на свое усмотрение регулировало бы любые вопросы деятельности Фонда.

Поскольку проект закона №2275 был отклонен, ситуация с органами управления Фондом осталась неизменной, а вопрос о сбалансировании его финансов - нерешенным.

В марте Кабмин увеличил Фонд соцстраха на полмиллиарда для помощи потерявшим работу .

В мае средняя страховая выплата пострадавшим на производстве выросла на 380 грн.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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