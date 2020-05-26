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Средняя страховая выплата пострадавшим на производстве выросла на 380 грн

Средняя страховая выплата пострадавшим на производстве выросла на 380 грн
26.05.2020, 12:52

В течение четырех месяцев на ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и их семьям направили 2,8 млрд грн

Страховые выплаты пострадавшим на производствах и их семьям в среднем выросли на 380 грн и составили 3658 грн по итогам января-апреля, сообщил пресс-центр Фонда социального страхования Украины.

Средний размер ежегодной выплаты пострадавшим шахтерам составляет 5 003,34 грн.

В целом на протяжении четырех месяцев Фонд соцстрахования направил 2,8 млрд грн на страховые выплаты пострадавшим и их семьям. Более половины - 1,6 млрд грн - пошло на выплаты пострадавшим шахтерам и членам их семей. В этом году общая сумма соцвыплат пострадавшим на производстве на 119,2 млн грн или 4,4% больше, чем в прошлом году.

Сейчас в Украине почти 205 500 людей и их семей, которые ежемесячно получают от Фонда выплаты вследствие потери трудоспособности. 89 300 получателей - пострадавшие на производствах угольной отрасли и их семьи.

  • Медикам, которые находятся в изоляции из-за коронавируса, Фонд социального страхования Украины будет выплачивать 100% утраченного ими заработка.
  • Молодые люди без опыта работы могут зарегистрироваться в качестве безработных и получать минимальную финансовую помощь, разъяснили в Минэкономразвития.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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соцвыплаты Фонд соцстрахования
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