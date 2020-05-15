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Государство выплатит по 1000 грн людям без опыта работы. Как получить помощь

Государство выплатит по 1000 грн людям без опыта работы. Как получить помощь
15.05.2020, 16:20

В Минэкономразвития объяснили, на какую финансовую помощь от государства могут рассчитывать молодые люди, которые раньше не работали

Молодые люди без опыта работы могут зарегистрироваться в качестве безработных и получать минимальную финансовую помощь, разъяснили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Люди, которые завершили или прекратили обучение, уволились со срочной военной службы и еще нигде не работали, могут зарегистрироваться в службе занятости в качестве безработных. Они будут получать 1000 грн ежемесячно во время карантина и в течение 30 дней после него. В общем финансовую помощь будут выплачивать в течение 180 дней.

Чтобы зарегистрироваться безработным дистанционно, необходимо отправить на электронную почту центра занятости два заявления - о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице . Или с помощью квалифицированной цифровой подписи, Bank ID или Mobile ID на портале Дія.

  • Онлайн-платформа «Дія. Цифровое образование» презентовала образовательный сериал« Современное резюме и поиск работы онлайн »с 11 серий. Он дает практические советы по трудоустройству и рассказывает истории успеха.

  • В Украине с начала карантина безработным выплатили помощь на сумму почти 2,3 млрд грн, сообщили в Государственном центре занятости. Это примерно на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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