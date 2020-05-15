Государство выплатит по 1000 грн людям без опыта работы. Как получить помощь

Молодые люди без опыта работы могут зарегистрироваться в качестве безработных и получать минимальную финансовую помощь, разъяснили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Люди, которые завершили или прекратили обучение, уволились со срочной военной службы и еще нигде не работали, могут зарегистрироваться в службе занятости в качестве безработных. Они будут получать 1000 грн ежемесячно во время карантина и в течение 30 дней после него. В общем финансовую помощь будут выплачивать в течение 180 дней.

Чтобы зарегистрироваться безработным дистанционно, необходимо отправить на электронную почту центра занятости два заявления - о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице . Или с помощью квалифицированной цифровой подписи, Bank ID или Mobile ID на портале Дія.

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В Украине с начала карантина безработным выплатили помощь на сумму почти 2,3 млрд грн, сообщили в Государственном центре занятости. Это примерно на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".