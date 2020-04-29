Оформиться безработным онлайн. Сколько людей воспользовались порталом Дія

За первые четыре дня 2481 человек оформили пособие по безработице на портале Дія, сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Больше всего заявлений подали жители Киева - 435, Днепропетровской области - 293, Харьковской - 186, Запорожской - 174. Наименее активными были жители Закарпатья и Луганщины - по 26.
667 заявителей (27%) не имеют страхового стажа, 229 человек (9%) - внутренние переселенцы.
286 человек (12%) проходили военную срочную службу, а 61 человек (2%) участвовали в боевых действиях. Восемь заявителей не имеют украинского гражданства.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".