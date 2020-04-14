Карантин и безработица. Как подать документы в центр занятости

Украинцы могут дистанционно зарегистрироваться в качестве безработных. Для этого необходимо отправить на электронную почту центра занятости два заявления - о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного центра занятости.
Два заявления нужно написать собственноручно по образцу, сфотографировать или отсканировать их. В таком виде документы нужно выслать на электронную почту центра занятости, где лицо планирует становиться на учет. В теме письма нужно указать фамилию, имя и отчество.
После завершения карантина в течение 10 рабочих дней нужно будет предоставить оригиналы документов.
Гражданин также может подать документы через ящик для корреспонденции, который находится в центре занятости. Для этого понадобятся паспортные данные, номер идентификационного кода, информация об образовании и предыдущих рабочих местах. Заполненные и скрепленные заявления в течение рабочего дня нужно положить в ящик для корреспонденции.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"