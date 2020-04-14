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Карантин и безработица. Как подать документы в центр занятости

Карантин и безработица. Как подать документы в центр занятости
14.04.2020, 15:10

В условиях карантина зарегистрироваться безработным можно, отправив письмо по электронной почте

Украинцы могут дистанционно зарегистрироваться в качестве безработных. Для этого необходимо отправить на электронную почту центра занятости два заявления - о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного центра занятости.

Два заявления нужно написать собственноручно по образцу, сфотографировать или отсканировать их. В таком виде документы нужно выслать на электронную почту центра занятости, где лицо планирует становиться на учет. В теме письма нужно указать фамилию, имя и отчество.

После завершения карантина в течение 10 рабочих дней нужно будет предоставить оригиналы документов.

Фото: dcz.gov.ua

Гражданин также может подать документы через ящик для корреспонденции, который находится в центре занятости. Для этого понадобятся паспортные данные, номер идентификационного кода, информация об образовании и предыдущих рабочих местах. Заполненные и скрепленные заявления в течение рабочего дня нужно положить в ящик для корреспонденции.

Фото: dcz.gov.ua
  • За последние две недели марта центры занятости по всей стране не вели учет новых обращений в связи с переходом на дистанционную работу.
  • На 13 апреля в стране зарегистрировано 388 000 безработных, что на 70 000 человек (22%) больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года.
  • Кабмин 29 марта решил, что регистрировать безработных будут в первый день после подачи заявления в центр занятости. Выплаты будут назначать со дня регистрации.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Ольга Чайка
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безработица центр занятости
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