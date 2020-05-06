За карантин безработным выплатили почти 2,3 млрд грн - Госслужба занятости

В Украине с начала карантина безработным выплатили помощь на сумму почти 2,3 млрд грн. Об этом сообщила на брифинге и.о. директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

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"С начала карантина оказана помощь по безработице в размере почти 2,3 млрд грн. Это примерно на 40% больше, чем помощь в прошлом году ", - сказала Жовтяк.

По ее словам, с 12 марта в Госслужбе занятости зарегистрировано 166 000 новых безработных. Больше всего обращений в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.

Недавно Кабмин выделил 6 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Из них 1,277 млрд грн направят на выплату помощи по безработице и 4,723 млрд - на выплаты по частичной безработице.

На время карантина минимальную помощь по безработице увеличили до 1000 грн.

Сейчас безработных должны регистрировать в первый день после подачи заявления. Выплаты должны назначать со дня регистрации.

С 24 апреля подать заявление для получения пособия по безработице можно на портале Дія.

На 4 мая в Украине официально зарегистрировано почти 457 000 безработных. Это на 48% больше, чем годом ранее.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".