Медикам в изоляции обещают компенсировать весь утраченный заработок

Медикам, которые находятся в изоляции из-за коронавируса, Фонд социального страхования Украины будет выплачивать 100% утраченного ими заработка. Соответствующий закон № 587-IX вступил в силу 19 мая, его нормы объяснили в пресс-службе Фонда.

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Размер помощи медработникам не зависит от продолжительности страхового стажа. Деньги выделяют на основании больничного листа с указанием причины нетрудоспособности «11 - изоляция от COVID-19».

Для людей, которые работают в других сферах и оказались в изоляции из-за коронавируса, закон предусматривает компенсацию 50% средней зарплаты. Помощь насчитывают с шестого дня больничного - первые пять дней оплачивает работодатель.

Верховная Рада приняла закон по противодействию распространению коронавируса 7 мая. Документ позволит Министерству здравоохранения провести массовое тестирование на COVID-19 и даст возможность привлекать интернов и врачей без подтвержденной квалификации к борьбе с коронавирусом на волонтерских началах.

Юрист рассказал, как получить финпомощь в случае больничного из-за COVID-19.

Клиентам предлагают купить страховки от COVID-19 ценой от 100 до 1500 грн и суммой страховых выплат от 10000 грн до 120 000 долл.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".