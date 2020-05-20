Медикам в изоляции обещают компенсировать весь утраченный заработок

Медикам, которые находятся в изоляции из-за коронавируса, Фонд социального страхования Украины будет выплачивать 100% утраченного ими заработка. Соответствующий закон № 587-IX вступил в силу 19 мая, его нормы объяснили в пресс-службе Фонда.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Размер помощи медработникам не зависит от продолжительности страхового стажа. Деньги выделяют на основании больничного листа с указанием причины нетрудоспособности «11 - изоляция от COVID-19».
Для людей, которые работают в других сферах и оказались в изоляции из-за коронавируса, закон предусматривает компенсацию 50% средней зарплаты. Помощь насчитывают с шестого дня больничного - первые пять дней оплачивает работодатель.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".