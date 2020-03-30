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Кабмин увеличил Фонд соцстраха на полмиллиарда для помощи потерявшим работу

Кабмин увеличил Фонд соцстраха на полмиллиарда для помощи потерявшим работу
30.03.2020, 11:27

Количество клиентов государственной службы занятости будет расти. Правительство решило увеличить Фонд соцстрахования

Кабинет министров увеличил Фонд общеобязательного государственного социального страхования почти на 500 млн грн. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 29 марта.

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В пресс-службе Минэкономики сообщили, что дополнительные средства позволят увеличить количество клиентов государственной службы занятости, которые смогут воспользоваться социальными программами. Это важно для поддержки безработных, отмечается в сообщении. Также

Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина.

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Тарасовский Юрий
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Фонд соцстахования безработица борьба с коронавирусом бизнес на карантине
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