Кабмин увеличил Фонд соцстраха на полмиллиарда для помощи потерявшим работу

Кабинет министров увеличил Фонд общеобязательного государственного социального страхования почти на 500 млн грн. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 29 марта.

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В пресс-службе Минэкономики сообщили, что дополнительные средства позволят увеличить количество клиентов государственной службы занятости, которые смогут воспользоваться социальными программами. Это важно для поддержки безработных, отмечается в сообщении. Также

Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина.

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По оценкам ТПП, количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн до 2,0-2,2 млн человек.

По прогнозам Международной организации труда, около 25 млн человек могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса.

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