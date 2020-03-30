Кабмин увеличил Фонд соцстраха на полмиллиарда для помощи потерявшим работу

Кабинет министров увеличил Фонд общеобязательного государственного социального страхования почти на 500 млн грн. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 29 марта.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В пресс-службе Минэкономики сообщили, что дополнительные средства позволят увеличить количество клиентов государственной службы занятости, которые смогут воспользоваться социальными программами. Это важно для поддержки безработных, отмечается в сообщении. Также
Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина.
Читайте также: Кризис затронет каждого - пора на работу. 10 мнений бизнеса о продлении карантина
Читайте также: Карантин забирает у экономики более $300 млн в неделю. Дальше - хуже. 3 сценария