Как повлияет коронавирус на глобальную экономику: прогноз МВФ

В 2020 году рост глобальной экономики однозначно будет меньше, чем в 2019 году из-за коронавируса, снижения цен на нефть и ограничения торговли и передвижений. Но зависеть это будет от международного взаимодействия в ответе на этот вызов. Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.

"При любом сценарии, глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, который составлял 2,9%", - отметил он.

По словам Райса, спрогнозировать конкретные цифры сложно, с учетом неопределенности в связи с развитием событий вокруг распространения коронавируса.

Представитель МВФ отметил важность международной координации в процессе реагирования на вызовы. Он призвал ведущие экономики мира сделать дополнительные взносы, чтобы помочь бедным странам бороться с пандемией в мире.

Читайте также: Все говорят о новом кризисе. Что делать: покупать доллары или уже гречку? 5 советов

Ранее в Moody’s заявили, что пандемия коронавируса может стать "черным лебедем"*, который повлияет на мировую экономику существеннее, чем финансовый кризис и рецессия 2008-2009 годов.



Читайте также: Коронавирус и торговый кризис: готовимся к худшему.Как пережить новую реальность