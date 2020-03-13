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Как повлияет коронавирус на глобальную экономику: прогноз МВФ

Как повлияет коронавирус на глобальную экономику: прогноз МВФ
13.03.2020, 10:30

В МВФ заявили, что в этом году рост глобальной экономики будет меньше, чем в прошлом году. Причина - распространение коронавируса

В 2020 году рост глобальной экономики однозначно будет меньше, чем в 2019 году из-за коронавируса, снижения цен на нефть и ограничения торговли и передвижений. Но зависеть это будет от международного взаимодействия в ответе на этот вызов. Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.

"При любом сценарии, глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, который составлял 2,9%", - отметил он.

По словам Райса, спрогнозировать конкретные цифры сложно, с учетом неопределенности в связи с развитием событий вокруг распространения коронавируса.

Представитель МВФ отметил важность международной координации в процессе реагирования на вызовы. Он призвал ведущие экономики мира сделать дополнительные взносы, чтобы помочь бедным странам бороться с пандемией в мире.

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  • Ранее в Moody’s заявили, что пандемия коронавируса может стать "черным лебедем"*, который повлияет на мировую экономику существеннее, чем финансовый кризис и рецессия 2008-2009 годов.

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Яковенко Катерина
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МВФ глобальная экономика коронавирус цены на нефть
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