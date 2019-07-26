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26.07.2019, 18:35

Какие купюры евро чаще всего подделывают

Какие купюры евро чаще всего подделывают

По данным Европейского Центробанка, за первое полугодие было изъято 251 000 поддельных банкнот евро

В первом полугодии Европейский центральный банк (ЕБЦ) изъял из обращения 251 000 поддельных банкнот евро. Более 80% этих подделок составляли банкноты 20 евро и 50 евро. Об этом сообщает пресс-служба ЕБЦ.

В Центробанке отмечают, что подделка банкнот евро снизилась в первой половине 2019 года на 4,2% по сравнению со второй половиной 2018 года и на 16,6%, если сравнивать с первой половиной 2018 года.

Чаще всего подделывали банкноты достоинством 20 и 50 евро - 80% всех подделок. Реже подделывали купюры в 100 евро (10,4%). Большинство подделок (97,2%) были обнаружены в странах еврозоны. Остальные изъяты в государствах-членах ЕС, не входящих в зону евро (2,1%), и в других частях мира (0,7%).

В настоящее время в обращении находится более 22 млрд евробанкнот общей стоимостью около 1,2 трлн евро.

По данным НБУ, в 2018 году на один миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 2,5 штук подделок (в 2017 году - 3,6 шт. подделок). Самыми популярными были купюры 500 грн и 100 грн.

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Теги: ЕЦБ, фальшивые деньги, 20 евро, 50 евро
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