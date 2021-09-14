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Какие ФОПы приносят госбюджету больше всего денег – исследование

14.09.2021, 12:10
Какие ФОПы приносят госбюджету больше всего денег – исследование - Фото
Фото: depositphotos.com

За 2020 год ФОПы оплатили 52 млрд грн налогов, из них 37 млрд — плательщики единого налога. Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

Наибольшее количество денег принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной деятельностью, в эту же группу входят и программисты, а также профессиональной, научной и технической деятельностью. Треть из всех налогов заплатили ФОПы, которые занимаются оптовой и розничной торговлей — 11,6 грн млрд налогов. Однако количество этих ФОПов самое большое: сейчас в Украине 825 102 ФОПов, занимающихся торговлей. Поэтому в среднем каждый ФОП, который занимается торговлей, оплатил 14 000 грн в год.

На втором месте по уплате налогов находятся предприниматели из сферы информации и телекоммуникаций. Они пополнили госбюджет на 7,8 млрд грн, это 21% от общего количества. В пересчете на одного предпринимателя — 28 300 грн налогов в год. К этому виду деятельности относятся IT-специалисты, издатели, создатели кино и телевизионных программ, радио- и телеведущие.

В то же время отмечается, что больше всего налогов на одного ФОПа платили предприниматели, которые занимаются поставкой электроэнергии, пара и газа. Каждый из них заплатил более 46 700 грн в год. В Украине ФОПов с таким видом деятельности сейчас 211, а общая сумма налога 2020 года — 9,8 млн грн.

На втором по прибыльности месте — предприниматели, которые занимаются строительством. Средняя сумма налога от одного такого ФОПа — 42000 грн. Всего ФОПов, которые занимаются строительством 30 880. Общая сумма налога — 1,3 млрд грн.

И третьи по средней сумме уплаченного налога по ФОП — фермеры — предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством. 29900 ФОПов платили в среднем по 37 600 грн налога. Общая сумма составила 1,1 млрд грн.

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Наталия Софиенко
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ФОП налоги налогообложение НДС предприниматели
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