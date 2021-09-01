Налоговая амнистия. Стартовало добровольное декларирование доходов: что нужно знать

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы.

В декларации не нужно указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Если пройти добровольное декларирование и оплатить сбор, то государство будет гарантировать декларанту освобождение от ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства.

Что декларировать

Можно декларировать активы, полученные с 1998 года, но не позднее 1 января 2021 года. Декларируются следующие активы:

- более 400 000 грн ($14 700)

- квартиры более 120 кв м;

- дома более 240 кв м;

- нежилые помещения более 60 кв м;

- земельные участки более 2 га;

- автомобили дороже 2,25 млн грн.

При декларировании придется заплатить 5% для активов, находящихся на территории Украины и 7% для активов за рубежом.

Декларация подается в Государственную налоговую службу непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.

Пошаговая инструкция подачи декларации

Как открыть специальный счет для декларирования

До подачи одноразовой декларации плательщик должен разместить средства в национальной или иностранной валюте на специальном счете, который может быть открыт в банках Украины.

Перед подачей нулевой декларации декларант должен "разместить средства в национальной и иностранной валютах в наличной форме и/или банковских металлах на текущих счетах со специальным режимом использования в банках Украины". Для этого декларант обращается в банк.

Банк, в свою очередь, размещает средства на спецсчета после "надлежащей проверки личности декларанта в соответствии с требованиями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Когда средства уже зачислены на спецсчет, банк проверяет происхождение этих активов в случаях, предусмотренных законодательством в сфере финансового мониторинга.

6 июня 2020 года профильный комитет Верховной Рады, Офис президента и Кабмин согласовали с МВФ концепцию налоговой амнистии. Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании 15 июня 2021 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.