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Налоговая амнистия. Стартовало добровольное декларирование доходов: что нужно знать

01.09.2021, 10:43
Налоговая амнистия. Стартовало добровольное декларирование доходов: что нужно знать - Фото
Фото: depositphotos.com

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы. 

В декларации не нужно указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов.

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Если пройти добровольное декларирование и оплатить сбор, то государство будет гарантировать декларанту освобождение от ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства.

Что декларировать

Можно декларировать активы, полученные с 1998 года, но не позднее 1 января 2021 года. Декларируются следующие активы:

- более 400 000 грн ($14 700)
- квартиры более 120 кв м;
- дома более 240 кв м;
- нежилые помещения более 60 кв м;
- земельные участки более 2 га;
- автомобили дороже 2,25 млн грн.

При декларировании придется заплатить 5% для активов, находящихся на территории Украины и 7% для активов за рубежом.

Декларация подается в Государственную налоговую службу непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.

Пошаговая инструкция подачи декларации

Как открыть специальный счет для декларирования

До подачи одноразовой декларации плательщик должен разместить средства в национальной или иностранной валюте на специальном счете, который может быть открыт в банках Украины.

Перед подачей нулевой декларации декларант должен "разместить средства в национальной и иностранной валютах в наличной форме и/или банковских металлах на текущих счетах со специальным режимом использования в банках Украины". Для этого декларант обращается в банк.

Банк, в свою очередь, размещает средства на спецсчета после "надлежащей проверки личности декларанта в соответствии с требованиями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Когда средства уже зачислены на спецсчет, банк проверяет происхождение этих активов в случаях, предусмотренных законодательством в сфере финансового мониторинга.

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Юрий Тарасовский
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