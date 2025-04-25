Калифорния стала четвертой экономикой мира: обогнала Японию

Экономика Калифорнии достигла $4,1 трлн. Будь она отдельной страной, входила бы в первую четверку в мире

Гэвин Ньюсом (Фото: Depositphotos)

Американский штат Калифорния стал четвертой крупнейшей экономикой мира, обогнав Японию, согласно новым данным Международного валютного фонда (МВФ) и Бюро экономического анализа США. Об этом сообщил офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

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Внутренний валовой продукт Калифорнии достиг $4,1 триллиона, превысив $4,02 триллиона у Японии. Теперь Калифорния уступает только США ($29,18 триллиона, в этот показатель входит и показатель Калифорнии), Китаю ($18,74 триллиона) и Германии ($4,65 триллиона).

Темпы роста экономики Калифорнии составляют 6%, что гораздо больше, чем у других крупнейших мировых экономик: США – 5,3%, Китай – 2,6%, Германия – 2,9%.

"Калифорния не просто не отстает от мира – мы задаем темп", – сказал Ньюсом.

Губернатор-демократ предостерег, что экономике штата угрожает "безрассудная таможенная политика нынешней федеральной администрации".

"Экономика Калифорнии питает всю нацию, и ее необходимо защищать", – заявил он.

Калифорния – третий по площади и первый по населению штат США примерно с 40 миллионами человек. Он обеспечил 14% американского ВВП в 2024 году, согласно государственным данным, благодаря Кремниевой долине и секторам недвижимости и финансов.