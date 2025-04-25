Каліфорнія стала четвертою економікою світу: обігнала Японію

Економіка Каліфорнії сягнула $4,1 трлн. Якби вона була окремою країною, входила б до першої четвірки у світі

Ґевін Ньюсом (Фото: Depositphotos)

Американський штат Каліфорнія став четвертою найбільшою економікою світу, обігнавши Японію, згідно з новими даними Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Бюро економічного аналізу США. Про це повідомив офіс губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома.

Внутрішній валовий продукт Каліфорнії досяг $4,1 трильйона, перевищивши $4,02 трильйона у Японії. Тепер Каліфорнія поступається лише США ($29,18 трильйона, до цього показника входить і показник Каліфорнії), Китаю ($18,74 трильйона) та Німеччині ($4,65 трильйона).

Темпи зростання економіки Каліфорнії становлять 6%, що набагато більше, ніж в інших найбільших світових економік: США – 5,3%, Китай – 2,6%, Німеччина – 2,9%.

"Каліфорнія не просто не відстає від світу – ми задаємо темп", – сказав Ньюсом.

Губернатор-демократ застеріг, що економіці штату загрожує "безрозсудна митна політика нинішньої федеральної адміністрації".

"Економіка Каліфорнії живить усю націю, і її необхідно захищати", – заявив він.

Каліфорнія – третій за площею та перший за населенням штат США приблизно з 40 мільйонами людей. Він забезпечив 14% американського ВВП у 2024 році, згідно з державними даними, завдяки Кремнієвій долині та секторам нерухомості й фінансів.