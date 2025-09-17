Канада и Британия могут получить оборонные кредиты ЕС для перевооружения Украины

ЕС начнет переговоры с Британией и Канадой о доступе к программе помощи по безопасности SAFE

Участники учений Сил быстрого реагирования НАТО Steadfast Dart в Смардане, Румыния, 19 февраля 2025 года (фото - EPA)

Государства-члены Европейского союза согласовали переговоры с Канадой и Великобританией о предоставлении им доступа к фонду блока в размере 150 млрд евро, направленному на ускорение инвестиций в оборонную промышленность. Об этом сообщило Датское председательство в ЕС.

Решение о начале переговоров о доступе к программе помощи по безопасности SAFE (Security Action for Europe) было принято единогласно.

В случае достижения соглашения британские и канадские компании смогут участвовать в совместных закупках, финансируемых SAFE. Это станет дополнением к партнерствам в области безопасности и обороны, недавно заключенным ЕС с Канадой и Британией.

Другие страны, которые не входят в ЕС, также стремятся к участию в программе, пишет Bloomberg. Премьер-министр Албании Эди Рама, страна которого стремится к членству в ЕС, заявил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте в среду в Брюсселе, что хотел бы обсудить, как его страна также может получить доступ к SAFE.

Турция и Южная Корея также запросили доступ к кредитному фонду.

9 сентября ЕС распределил 150 млрд евро оборонных кредитов SAFE между 19 странами. Почти треть финансирования приходится на Польшу. До 30 ноября 2025 года заинтересованные страны должны подать официальные заявки с планами инвестиций. Первые кредиты ожидаются в начале 2026 года.