Канада і Британія можуть отримати оборонні кредити ЄС для переозброєння України
Держави-члени Європейського Союзу погодили переговори з Канадою та Великою Британією щодо надання їм доступу до фонду блоку у розмірі 150 млрд євро, спрямованому на прискорення інвестицій в оборонну промисловість. Про це повідомило Данське головування у ЄС.
Рішення про початок переговорів щодо доступу до програми безпекової допомоги SAFE (Security Action for Europe) було ухвалено одноголосно.
У разі досягнення угоди британські та канадські компанії зможуть брати участь у спільних закупівлях, які фінансуються SAFE. Це стане доповненням до партнерств у галузі безпеки та оборони, нещодавно укладених ЄС із Канадою і Британією.
Інші країни, які не входять до ЄС, також прагнуть участі в програмі, пише Bloomberg. Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, країна якого прагне членства в ЄС, заявив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте в середу в Брюсселі, що хотів би обговорити, як його країна може отримати доступ до SAFE.
Туреччина та Південна Корея також запросили доступ до кредитного фонду.
9 вересня ЄС розподілив 150 млрд євро оборонних кредитів SAFE між 19 країнами. Майже третина фінансування припадає на Польщу. До 30 листопада 2025 року зацікавлені країни мають подати офіційні заявки з планами інвестицій. Перші кредити очікуються на початку 2026 року.
- Програма SAFE створена у відповідь на російську агресію проти України та необхідність посилення європейської оборони. Вона надаватиме державам-членам довгострокові кредити за низькими ставками для закупівлі оборонного обладнання.
- Зараз кошти доступні в основному компаніям із країн-членів ЄС, водночас Україна має особливий статус: не може отримувати прямі кредити, але може брати участь у спільних закупівлях.
- Україна сподівається, що програма переозброєння Євросоюзу вже з початку 2026 року перекриватиме нестачу внутрішніх фінансів для українських виробників.
Коментарі (0)