Канада і Британія можуть отримати оборонні кредити ЄС для переозброєння України

ЄС розпочне переговори з Британією та Канадою про доступ до програми безпекової допомоги SAFE

Учасники навчань Сил швидкого реагування НАТО Steadfast Dart у Смардані, Румунія, 19 лютого 2025 року (фото - EPA)

Держави-члени Європейського Союзу погодили переговори з Канадою та Великою Британією щодо надання їм доступу до фонду блоку у розмірі 150 млрд євро, спрямованому на прискорення інвестицій в оборонну промисловість. Про це повідомило Данське головування у ЄС.

Рішення про початок переговорів щодо доступу до програми безпекової допомоги SAFE (Security Action for Europe) було ухвалено одноголосно.

У разі досягнення угоди британські та канадські компанії зможуть брати участь у спільних закупівлях, які фінансуються SAFE. Це стане доповненням до партнерств у галузі безпеки та оборони, нещодавно укладених ЄС із Канадою і Британією.

Інші країни, які не входять до ЄС, також прагнуть участі в програмі, пише Bloomberg. Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, країна якого прагне членства в ЄС, заявив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте в середу в Брюсселі, що хотів би обговорити, як його країна може отримати доступ до SAFE.

Туреччина та Південна Корея також запросили доступ до кредитного фонду.

9 вересня ЄС розподілив 150 млрд євро оборонних кредитів SAFE між 19 країнами. Майже третина фінансування припадає на Польщу. До 30 листопада 2025 року зацікавлені країни мають подати офіційні заявки з планами інвестицій. Перші кредити очікуються на початку 2026 року.