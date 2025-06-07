Канада на год продлила беспошлинный режим для товаров из Украины

Фото: depositphotos.com

Министр финансов и национальных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил о продлении распоряжения, которое освобождает украинские товары от пошлин, до 9 июня 2026 года. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

"Канада подтвердила свою поддержку справедливого и продолжительного мира в Украине, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь. Сегодняшнее объявление подкрепляет эту преданность, помогая поддерживать украинскую экономику и демонстрирует решимость Канады стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", — говорится в заявлении министра.

Читайте также Пошлины и квоты возвращаются. ЕС сокращает торговую поддержку Украины

Беспошлинный режим для украинских товаров в Канаде действует с 9 июня 2022 года и ежегодно продлевается как способ поддержки украинской экономики в условиях российской агрессии. В отличие от Соединенных Штатов и Европейского Союза, которые в 2025 году отказались от таможенных льгот для Украины, Канада решила продолжить этот способ поддержки украинской экономики.

Это объясняется относительно небольшими потерями канадского бюджета.

За три года беспошлинного режима украинский экспорт по этой программе в Канаду составил всего 35 миллионов канадских долларов, импортеры сэкономили 8,5 миллиона канадских долларов. Ожидается, что продление этого режима на следующий год позволит сэкономить еще 1,2 миллиона.

Общий экспорт в Канаду в 2024 году составил $152 млн.

Между Украиной и Канадой действует зона свободной торговли, благодаря которой большинство канадского рынка товаров было открыто для украинских экспортеров и раньше.

"Хочу поблагодарить правительство Канады за поддержку Украины во время войны. Продление действия льготного режима для импорта украинских товаров будет способствовать укреплению украинского экспорта, сохранению рабочих мест и общему укреплению экономики в условиях войны. Это позволит привлекать еще больше украинских производителей к мировой торговле и глобальным торговым цепям", — говорится в комментарии министра экономики Украины Юлии Свириденко.