Канада на рік продовжила безмитний режим для товарів з України

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Міністр фінансів та національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань оголосив про продовження дії розпорядження про звільнення від мит для українських товарів до 9 червня 2026 року. Про це повідомляється на сайті канадського уряду.

"Канада підтвердила свою підтримку справедливого та тривалого миру в Україні, включно з військовою, фінансовою та гуманітарною допомогою. Сьогоднішнє оголошення підкріплює цю відданість, допомагаючи підтримувати українську економіку та демонструючи рішучість Канади стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", – йдеться в заяві міністра.

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Безмитний режим для українських товарів у Канаді діє з 9 червня 2022 року і щорічно продовжується як спосіб підтримки української економіки в умовах російської агресії. На відміну від Сполучених Штатів та Європейського Союзу, які у 2025 році відмовилися від митних пільг для України, Канада вирішила продовжити цей спосіб підтримки української економіки.

Це пояснюється відносно невеликими втратами для канадського бюджету.

За три роки безмитного режиму український експорт за цією програмою до Канади становив лише 35 мільйонів канадських доларів, імпортери зекономили 8,5 мільйона канадських доларів. Очікується, що продовження цього режиму на наступний рік дозволить заощадити ще 1,2 мільйона.

Загальний експорт до Канади у 2024 році становив $152 млн.

Між Україною та Канадою діє зона вільної торгівлі, завдяки якій більшість канадського ринку товарів була відкрита для українських експортерів й раніше.

"Хочу подякувати уряду Канади за підтримку України під час війни. Продовження дії пільгового режиму для імпорту українських товарів сприятиме зміцненню українського експорту, збереженню робочих місць та загальному зміцненню економіки в умовах війни. Це дозволить залучати ще більше українських виробників до світової торгівлі й глобальних торгових ланцюгів", — йдеться в коментарі міністерки економіки України Юлії Свириденко.