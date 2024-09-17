Канада одолжит Молдове $92 млн на поддержку украинских беженцев

Суверенный заем Канады будет предоставлен Молдове на 10 лет через Всемирный банк

Мелани Жоли (фото – EPA)

Молдова получит от Канады льготный кредит в 120 млн канадских долларов (около $92 млн) для помощи в приеме украинских беженцев. Об этом объявила министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Укринформ.

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"Этим заемом мы выполняем взятые перед Молдовой обязательства по помощи в приеме украинских беженцев. Заем обеспечит важную финансовую стабильность, пока Молдова воплощает амбициозную программу реформ и противостоит постоянным усилиям России по дестабилизации ее демократии", – сказала Жоли.

В ее ведомстве уточнили, что суверенный заем Канады будет предоставлен Молдове на 10 лет через Всемирный банк.

"Канада решительно настроена и дальше помогать Молдове в поддержке украинских беженцев и долгосрочном экономическом развитии", – заявил по этому поводу министр международного развития Канады Ахмед Хуссен.

В марте 2024 года министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой говорил, что Молдова приняла более 1,4 млн украинцев, спасавшихся от войны, 115 000 граждан Украины остались в стране.