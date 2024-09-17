Канада позичить Молдові $92 млн на підтримку українських біженців

Суверенна позика Канади буде надана Молдові на 10 років через Світовий банк

Мелані Жолі (фото - EPA)

Молдова отримає від Канади пільговий кредит на 120 млн канадських доларів (близько $92 млн) для допомоги у прийомі українських біженців. Про це оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Укрінформ.

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"Цією позикою ми виконуємо взяте перед Молдовою зобовʼязання щодо допомоги у прийомі українських біженців. Позика забезпечить важливу фінансову стабільність, поки Молдова втілює амбітну програму реформ і протистоїть постійним зусиллям Росії із дестабілізації її демократії", – сказала Жолі.

У її відомстві уточнили, що суверенна позика Канади буде надана Молдові на 10 років через Світовий банк.

"Канада рішуче налаштована й надалі допомагати Молдові у підтримці українських біженців та довготерміновому економічному розвитку", – заявив з цього приводу міністр міжнародного розвитку Канади Ахмед Хуссен.

У березні 2024 року міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой казав, що Молдова прийняла понад 1,4 млн українців, які рятувалися від війни, 115 000 громадян України залишилися в країні.