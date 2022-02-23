Канада ввела пакет экономических санкций против России
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении пакета санкций против России. Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте премьера.
"Действия России представляют собой вопиющее нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и демонстрируют вопиющее пренебрежение международным правом", – указано в заявлении.
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Санкции включают:
Введение ограничений в отношении депутатов Государственной Думы РФ, проголосовавших за решение о признании независимости Донецкой и Луганской областей.
Введение запрета на сделки в неподконтрольных правительству Донецкой и Луганской областях, что фактически запретит канадцам участвовать в конкретных сделках и деятельности в этих регионах.
Введение новых запретов на прямые и косвенные операции с суверенным долгом России.
Введение санкции против двух крупных российских финансовых учреждений (имена госбанков не называются - Ред.), чтобы помешать России в дальнейшем финансировать свои агрессивные действия.
Также премьер-министр объявил, что Канада направит дополнительные военные ресурсы для поддержки НАТО.
В частности:
До 460 человек дополнительно к примерно 800, которые в настоящее время развернуты в Европе для поддержки НАТО
Батарею артиллерийских орудий M777 с передовыми наблюдателями и отрядом радиоэлектронной борьбы для поддержки канадской боевой группы усиленного передового присутствия в Латвии.
Второй фрегат с морским вертолетом на борту для участия в Постоянных военно-морских силах НАТО.
Переназначение уже находящегося в регионе патрульного самолета дальнего действия CP-140 Aurora, который теперь будет действовать в Евроатлантическом регионе под командованием и контролем НАТО.
Кроме того, около 3400 военнослужащих Канадских вооруженных сил во всех родах войск могут пополнить состав Сил реагирования НАТО, если они потребуются НАТО.
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