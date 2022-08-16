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Канада заморозила около $320 млн активов России из-за нападения на Украину

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 11:36
Канада заморозила около $320 млн активов России из-за нападения на Украину - Фото
Фото: ЕРА

За нарушение суверенитета Украины в Канаде заблокированы российские активы на сумму более 413 млн канадских долларов (около 320 млн долларов США). Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию, контролирующую соблюдение санкций.

"С 24 февраля по 9 августа в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций на 290,7 млн долларов, в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах по России", — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что регулярно получают новую информацию, поэтому будут постоянно обновлять данные.

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Наталия Софиенко
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канада российские активы
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