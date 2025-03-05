Капитальные инвестиции выросли на 35% за год. Предприятия вложили 380 млрд грн — Госстат

Больше всего капитальных инвестиций вкладывали в машины и оборудование

Фото: depositphotos.com

Капитальные инвестиции — вложения в здания, оборудование, технологии или другие основные средства — выросли в Украине в 2024 году на 35%, по сравнению с предыдущим годом — до 534,4 млрд грн. Данные опубликовала Государственна служба статистики.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Наибольшее количество вложений было осуществлено за счет собственных средств предприятий и организаций – 379,6 млрд грн (71% к общему объему). На втором месте – средства государственного бюджета (58,2 млрд грн, или 10,9%), третьем — вложения граждан в строительство жилья (23,5 млрд грн, или 6,9%).

Наибольшая сумма капинвестиций пришлась на промышленность (209, млрд грн), госуправление и оборону (61 млрд грн), транспорт и складские помещения (48 млрд грн), наземный и трубопроводный транспорт (32 млрд грн), информацию и телекоммуникации (23 млрд грн).

По видам активов наибольшие суммы капитальных инвестиций были вложены в машины и оборудование (175 млрд грн), инженерные сооружения (145 млрд грн), нежилые здания (62 млрд грн), транспортные средства (53 млрд грн). Среди нематериальных активов больше всего вложили в программное обеспечение и базы данных – 19,9 млрд грн, или 3,9% от общей суммы.

Киев лидирует среди регионов по сумме вложенных капитальных инвестиций в прошлом году – 199 млрд грн. Далее следуют Днепропетровская (50,7 млрд грн), Киевская (48,4 млрд грн), Харьковская (20,7 млрд грн) и Полтавская (19,7 млрд грн) области.

В январе 2025 года промышленная инфляция в Украине достигла 32,5%.

Читайте также: Украинские зарплаты достигли исторических максимумов. Продолжится ли этот тренд