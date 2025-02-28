Промышленная инфляция превысила 30% и будет расти дальше. Гетманцев объяснил причины

В январе 2025 года промышленная инфляция в Украине достигла 32,5%

Фото: МГОК

Рост цен производителей промышленной продукции в январе 2025 года к декабрю 2024-го замедлился до 0,6%, что является самым низким показателем с марта прошлого года. При этом годовая промышленная инфляция в Украине в январе превысила 30%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

"На фоне низкой базы в прошлом году (в первом квартале которого фиксировалось существенное снижение цен производителей) промышленная инфляция в годовом исчислении продолжила ускоряться, достигнув в январе 32,5% (к январю 2024-го)", – прокомментировал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной.

Источник: Госстат

Больше всего цены производителей выросли в следующих отраслях промышленности:

→ поставка электроэнергии, газа, пара (+53%);

→ производство фармацевтических продуктов (+35,9%);

→ производство пищевых продуктов (+20,6%).

Гетманцев считает, что в ближайшие два месяца годовая промышленная инфляция продолжит ускоряться до 40%, обусловливая давление на потребительские цены (прямо из-за стоимости сырья, влияющего на цены на продукты питания, лекарства и др., и косвенно из-за стоимости оплаты труда и энергоресурсов, которые закладываются в себестоимость).

По его мнению, полномасштабная война, продолжающаяся три года, объективно сама по себе превращается в постоянный проинфляционный фактор.

На макроуровне это влияние проявляется из-за огромного двойного дефицита бюджета (≈24% ВВП, без грантов) и внешней торговли (счета текущих операций, ≈ 7% ВВП), который "закрывается за счет международной помощи".

На микроуровне – из-за роста затрат бизнеса на энергообеспечение, оплату труда, логистику и т.д.

При этом с точки зрения макрофинансовой стабильности, подчеркнул Гетманцев, финансовая ситуация объективно лучше, чем в начале полномасштабного вторжения.

"Сейчас ситуация контролируемая: полностью закрытая потребность в бюджетном финансировании на 2025 год и часть следующего года, достаточные международные резервы для поддержания стабильности обменного курса", – пояснил глава парламентского комитета.