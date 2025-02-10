Годовая инфляция в Украине ускорилась почти до 13%

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Темпы инфляции в Украине в годовом выражении продолжают ускоряться, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Годовая инфляция в январе составила 12,9% (по сравнению с январем 2024 года) после 12% в декабре.

По сравнению с декабрем 2024 инфляция несколько замедлилась – до 1,2% после 1,4% в предыдущем месяце.

Наибольший рост в январе зафиксирован в сфере связи, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 29,1% и мобильную связь на 15,6%.

Источник: Госстат

Из продуктов больше всего подорожали овощи (на 5,5%), подсолнечное масло (на 2,8%) и хлеб (на 2,1%). Эти же продукты, а также сливочное масло, подорожали больше всего по сравнению с январем предыдущего года – рост составляет от 20% до 34%.



Зато подешевели яйца, за последний месяц – на 23%.