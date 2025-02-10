Годовая инфляция в Украине ускорилась почти до 13%
Темпы инфляции в Украине в годовом выражении продолжают ускоряться, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Годовая инфляция в январе составила 12,9% (по сравнению с январем 2024 года) после 12% в декабре.
По сравнению с декабрем 2024 инфляция несколько замедлилась – до 1,2% после 1,4% в предыдущем месяце.
Наибольший рост в январе зафиксирован в сфере связи, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 29,1% и мобильную связь на 15,6%.
Из продуктов больше всего подорожали овощи (на 5,5%), подсолнечное масло (на 2,8%) и хлеб (на 2,1%). Эти же продукты, а также сливочное масло, подорожали больше всего по сравнению с январем предыдущего года – рост составляет от 20% до 34%.
Зато подешевели яйца, за последний месяц – на 23%.
- Ускорение инфляции в первые месяцы 2025 было ожидаемым. Национальный банк предупреждал, что такая тенденция будет сохраняться еще несколько месяцев, но во второй половине года инфляция вернется на траекторию устойчивого замедления.
- В связи с ускорением инфляции НБУ повысил учетную ставку до 14,5% и планирует еще повышать.